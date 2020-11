Две больницы Свердловской области вернутся к оказанию плановой помощи

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков сообщил, что в регионе стабилизировалась ситуация с COVID-19. Об этом он рассказал на брифинге после заседания оперштаба.

В связи с этим планируется вернуть к оказанию плановой медицинской помощи две больницы Среднего Урала. Креков напомнил, что в последнее время число выписанных из больниц превышает количество новых заболевших. Свободных коек стало больше, поэтому к концу этой недели начнут плановую работу. Вероятнее всего это будет «Озеро Чусовское», где больница реабилитационного лечения, и ещё одна больница в Екатеринбурге,сообщил вице-губернатор. Медучреждение в Екатеринбурге определят после анализа коечного фонда. Напомним, 20 ноября Креков сообщил о том, что необходимо заново начинать диспансеризацию населения, как только появится такая возможность. Павел Креков рассказал о судьбе диспансеризации населения

