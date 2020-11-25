Две больницы Свердловской области вернутся к оказанию плановой помощи

В связи с этим планируется вернуть к оказанию плановой медицинской помощи две больницы Среднего Урала.
Креков напомнил, что в последнее время число выписанных из больниц превышает количество новых заболевших. Свободных коек стало больше, поэтому к концу этой недели начнут плановую работу.
Вероятнее всего это будет «Озеро Чусовское», где больница реабилитационного лечения, и ещё одна больница в Екатеринбурге,сообщил вице-губернатор.
Медучреждение в Екатеринбурге определят после анализа коечного фонда.
Напомним, 20 ноября Креков сообщил о том, что необходимо заново начинать диспансеризацию населения, как только появится такая возможность.