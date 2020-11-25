Две больницы Свердловской области вернутся к оказанию плановой помощи

Две больницы Свердловской области вернутся к оказанию плановой помощи

Сегодня, 14:55ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Замгубернатора Свердловской области Павел Креков сообщил, что в регионе стабилизировалась ситуация с COVID-19. Об этом он рассказал на брифинге после заседания оперштаба.

В связи с этим планируется вернуть к оказанию плановой медицинской помощи две больницы Среднего Урала.

Креков напомнил, что в последнее время число выписанных из больниц превышает количество новых заболевших. Свободных коек стало больше, поэтому к концу этой недели начнут плановую работу.

Вероятнее всего это будет «Озеро Чусовское», где больница реабилитационного лечения, и ещё одна больница в Екатеринбурге,сообщил вице-губернатор.

Медучреждение в Екатеринбурге определят после анализа коечного фонда.

Напомним, 20 ноября Креков сообщил о том, что необходимо заново начинать диспансеризацию населения, как только появится такая возможность.

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