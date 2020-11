Замгубернатора Свердловской области Павел Креков сообщил о необходимости восстановления диспансеризации.

Он отметил, что диспансеризацию в регионе остановили на 60 процентов, а уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова права. Но это одна из причин, почему растёт смертность,сообщил Креков Е1. Он отметил, что как только будет позволять ситуация, нужно обязательно ее восстанавливать. Напомним, сегодня Павел Креков рассказал, что в Свердловской области начнут оказывать плановую медицинскую помощь и проводить «чистые дни». Павел Креков заявил о возрождении «чистых дней»

