Экс-гендиректор «Титановой долины» Кызласов частично признал вину по делу о взятке

Помощник председателя суда сообщил, что бывший генеральный директор «Титановой» долины Артемий Кызласов выразил мнение, что не мог препятствовать предпринимательской деятельности. В свою очередь, Михаил Шилиманов признал участие в передаче денежных средств, но не имел понятия о том, что именно он передает.