Экс-гендиректор «Титановой долины» Кызласов частично признал вину по делу о взятке

Экс-гендиректор «Титановой долины» Кызласов частично признал вину по делу о взятке

Сегодня, 18:32ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге обвиняемые по делу «Титановой долины» Шилиманов и Кызласов частично признали себя виновными.

Суд прошел 25 ноября. Прокурор изложил суть дела, по которому проходят подозреваемые, а затем им предоставили слово, пишет Ура.ру.

Представшие перед судом обвиняемые признали свою виновность частично, рассказали изданию в пресс-службе суда Октябрьского района.

Помощник председателя суда сообщил, что бывший генеральный директор «Титановой» долины Артемий Кызласов выразил мнение, что не мог препятствовать предпринимательской деятельности. В свою очередь, Михаил Шилиманов признал участие в передаче денежных средств, но не имел понятия о том, что именно он передает.

Напомним, осенью прокуратура завершила расследование по делу «Титановой долины» и передала материалы в суд. Бывший генеральный директор обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), а Шилиманов — в посредничестве во взяточничестве (часть 4 статьи 291.1 УК РФ).

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