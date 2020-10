СК завершил расследование дела экс-гендиректора «Титановой долины» Кызласова о взятке

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-генерального директора «Титановой долины» Артемия Кызласова, а также экс-заместителя министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Бывший генеральный директор обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а Шилиманов — в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). По версии следствия, с мая 2018 по август 2020 Кызласов занимал должность генерального директора ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» В мае 2019 года по результатам торгов был заключен договор на выполнение проектных и изыскательских работ в «Особой экономической зоне промышленно-производственного типа». По факту подрядчик работы не производил, он привлек другую компанию. В июле 2019 Кызласов потребовал у директора подрядной организации взятку в сумме 10 миллионов рублей за подписание актов выполненных работ. В дальнейшем он увеличил ее сумму еще на 3 миллиона рублей. Кызласов предложил выступить посредником Шилиманова. В одном из кафе Екатеринбурга, обвиняемый принял от директора компании-подрядчика взятку в сумме 30 тысяч рублей, а также муляжи денег на сумму более 2,4 миллионов рублей. Сотрудники УФСБ России по Свердловской области задержали обвиняемых на месте передачи взятки. Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга после вручения копии обвинительного заключения. Напомним, в Екатеринбурге экс-гендиректору «Титановой долины» Артемию Кызласову продлили срок домашнего ареста до 17 ноября. Экс-гендиректору «Титановой долины» Кызласову продлили срок ареста

