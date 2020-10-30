СК завершил расследование дела экс-гендиректора «Титановой долины» Кызласова о взятке

Кызласов предложил выступить посредником Шилиманова. В одном из кафе Екатеринбурга, обвиняемый принял от директора компании-подрядчика взятку в сумме 30 тысяч рублей, а также муляжи денег на сумму более 2,4 миллионов рублей. Сотрудники УФСБ России по Свердловской области задержали обвиняемых на месте передачи взятки.