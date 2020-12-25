В Нижнем Тагиле пройдут детские Олимпийские игры

Она рассказала, что из-за пандемии коронавируса и ограничений другие детские сады участвовать в мероприятии не будут. Оно будет проходить с соблюдением эпидемиологических мер, по группам. Для старших воспитанников проведут соревнования по футболу, хоккею и лыжам.