В Нижнем Тагиле пройдут детские Олимпийские игры

В Нижнем Тагиле пройдут детские Олимпийские игры

Сегодня, 14:10ОбществоPhoto: МААМ.ru
В Нижнем Тагиле в детском саду № 199 МАДОУ «Детство» для воспитанников проведут Олимпийские игры. Об этом TagilCity.ru рассказала заведующая Ирина Селиверстова.

Она пояснила, что спортивные мероприятия согласовываются с директором МАДОУ и Управлением образования.

В 2021 году Олимпийским играм будет 125 лет, поэтому мы готовимся. После новогодних праздников проведем ряд мероприятий,пояснила заведующая.

Она рассказала, что из-за пандемии коронавируса и ограничений другие детские сады участвовать в мероприятии не будут. Оно будет проходить с соблюдением эпидемиологических мер, по группам. Для старших воспитанников проведут соревнования по футболу, хоккею и лыжам.

Photo:TagilCity.ru

Приготовлены ворота с ограничением перед ними, клюшки. Заготовлена лыжня с ограничителями-флажками. Также есть тренажер для развития позы лыжника. Младшие дети могут проводить на площадке подвижные игры.рассказала Селиверстова.

Также она отметила, что для победителей построен из снега пьедестал, а за ним располагается символ игр — пять Олимпийских колец.

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