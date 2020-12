В Нижнем Тагиле пройдут детские Олимпийские игры

В Нижнем Тагиле в детском саду № 199 МАДОУ «Детство» для воспитанников проведут Олимпийские игры. Об этом TagilCity.ru рассказала заведующая Ирина Селиверстова.

Она пояснила, что спортивные мероприятия согласовываются с директором МАДОУ и Управлением образования. В 2021 году Олимпийским играм будет 125 лет, поэтому мы готовимся. После новогодних праздников проведем ряд мероприятий,пояснила заведующая. Она рассказала, что из-за пандемии коронавируса и ограничений другие детские сады участвовать в мероприятии не будут. Оно будет проходить с соблюдением эпидемиологических мер, по группам. Для старших воспитанников проведут соревнования по футболу, хоккею и лыжам. Photo: TagilCity.ru Приготовлены ворота с ограничением перед ними, клюшки. Заготовлена лыжня с ограничителями-флажками. Также есть тренажер для развития позы лыжника. Младшие дети могут проводить на площадке подвижные игры.рассказала Селиверстова. Также она отметила, что для победителей построен из снега пьедестал, а за ним располагается символ игр — пять Олимпийских колец.

