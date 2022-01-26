Создание киноконцертного зала рассматривается в кинотеатре «Современник» в Тагиле

Создание киноконцертного зала рассматривается в кинотеатре «Современник» в Тагиле
Создание киноконцертного зала рассматривается в кинотеатре «Современник» в Тагиле
Сегодня, 13:57ОбществоФото: TagilCity.ru
В здании кинотеатра «Современник» на проспекте Ленина, 25 администрация Нижнего Тагила рассматривает создание современного киноконцертного зала. Стоимость проекта составит как минимум 1 млрд рублей.

Сейчас здание находится в плохом состоянии, но сносить его не планируется. Ранее там предлагали сделать торговый центр, однако администрация Нижнего Тагила не согласилась. По мнению главы города Владислава Пинаева, в Тагиле и так достаточно ТЦ.

Городу нужен хороший киноконцертный зал, но стоимость проекта огромная. Сейчас думаем где взять денег, чтобы капитально отремонтировать «Современник». Структура зала позволяет его не переделывать, но что-то нужно делать со сценой, рассказал Владислав Пинаев на пресс-конференции.

Он отметил, что придется закупать хорошую современную аппаратуру, стоимость работ составит как минимум один миллиард рублей.

Напомним, долю в ООО «Современник» за 19,6 миллиона рублей в сентябре 2021 года выставило на торги АО «УБТ-Уралвагонзавод». Предприятие владеет 51,5% уставного капитала.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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