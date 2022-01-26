Создание киноконцертного зала рассматривается в кинотеатре «Современник» в Тагиле

Сейчас здание находится в плохом состоянии, но сносить его не планируется. Ранее там предлагали сделать торговый центр, однако администрация Нижнего Тагила не согласилась. По мнению главы города Владислава Пинаева, в Тагиле и так достаточно ТЦ.