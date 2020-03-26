Более 500 россиян нарушили карантин по коронавирусу

25 марта в Госдуму внести законопроект, согласно которому людям, нарушившим условия карантина, грозит штраф от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. Если по вине нарушившего карантин произойдет смерть другого человека ему грозит штраф до 2 миллионов рублей, в случае смерти двух и более человек – лишение свободы на срок до семи лет.