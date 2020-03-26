Более 500 россиян нарушили карантин по коронавирусу

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Более 500 жителей России привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщают «Ведомости» со ссылкой на МВД.
Сюжеты: Коронавирус
Правоохранители проверяют соблюдение карантина вместе с сотрудниками Роспотребнадзора.
25 марта в Госдуму внести законопроект, согласно которому людям, нарушившим условия карантина, грозит штраф от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. Если по вине нарушившего карантин произойдет смерть другого человека ему грозит штраф до 2 миллионов рублей, в случае смерти двух и более человек – лишение свободы на срок до семи лет.
Сейчас за заражение людей предусмотрен штраф до 80 тысяч рублей или ограничение свободы до года. В случае смерти человека предусматривается наказание в виде лишения свободы до пяти лет.
В России число заразившихся коронавирусом достигло 840 человек. В Москве зафиксированы два смертельных случая.
Карта распространения коронавируса в России
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