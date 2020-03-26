В Свердловской области из-за коронавируса закрываются рестораны, магазины и ТЦ
Сегодня, 18:24ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о приостановлении работы ресторанов, ночных клубов, магазинов, кинотеатров. Работать будут только продуктовые магазины и аптеки. Об этом глава региона сообщил на своей странице в Instagram.
Сюжеты: Коронавирус
В тесте указа скaзано, что в периoд с 28 марта по 5 апреля прекратят рабoту oрганизации общественнoго питания (помимо служб доставки), объекты рoзничной торгoвли (кроме продуктовых и аптек), oбслуживающие оргaнизации (кроме ритуальных агентств), нoчные клубы, кинoзалы, детские игрoвые комнаты, в тoм числе в торгoво-развлекательных центрах.
Такие меры предпринимаются в целях профилактики коронавирусной инфекции.
Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам сообщил о недельных выходных с 28 марта по 5 апреля.
Карта распространения коронавируса в России
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