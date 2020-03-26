На въезде в Екатеринбург появилась надпись «Большой брат»

Сама работа, как и клип, о том, что чувствуем мы все. Просто потому что мы люди. Может быть именно поэтому самое подходящее время для него — сегодня», сообщается в паблике «Вконтакте» «PS — ЛЧ / НЕбревно (ПС — ЛЧ)».