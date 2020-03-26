На въезде в Екатеринбург появилась надпись «Большой брат»
Сегодня, 17:03ОбществоФото: паблик "PS — ЛЧ / НЕбревно (ПС - ЛЧ)"
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На стеле при въезде в Екатеринбург на Новомосковском тракте уличными художниками была установлена надпись «Большой брат», рассказывает МК.ru
Сюжеты: Екатеринбург
Идея создания подобного арта пришла авторам после участия в съемках музыкального клипа VIQ. Художники подчеркивают, что правильно понять смысл работы можно только посмотрев этот клип.
Сама работа, как и клип, о том, что чувствуем мы все. Просто потому что мы люди. Может быть именно поэтому самое подходящее время для него — сегодня», сообщается в паблике «Вконтакте» «PS — ЛЧ / НЕбревно (ПС — ЛЧ)».
Арт-объект установлен так, чтобы не разрушать композицию самой стелы с надписью «Екатеринбург».
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