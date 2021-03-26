У девяти школьников в уральском посёлке выявлена кишечная инфекция

В связи с отравлением с 15 по 23 марта 2021 года девяти учащихся, серовской городской прокуратурой организована проверка МБОУ СОШ № 1 в поселке Сосьва, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
У всех школьников диагностирована острая кишечная инфекция. В ходе проверки, будут выяснены причины ухудшения состояния у детей. Надзорные мероприятия коснутся соблюдения образовательным учреждением законодательства при организации питания учащихся.
На данный момент установлено неисполнение руководителем школы и организатором питания ООО «Кохида НТ» в пищевом блоке норм очистки воды из разводящей сети и других санитарно-эпидемиологических норм.
По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.