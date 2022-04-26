В Нижнем Тагиле запретили продавать алкоголь на 9 мая в центре города

В Нижнем Тагиле запретили продавать алкоголь на 9 мая в центре города
В Нижнем Тагиле запретили продавать алкоголь на 9 мая в центре города
Сегодня, 13:48ОбществоФото: 1MI
Ограничить продажу алкоголя на 9 мая в центре Нижнего Тагила и на Вагонке постановил мэр Владислав Пинаев.

Так, 9 мая с 8 до 16 часов нельзя будет приобрести спиртное в следующих местах:

  • по проспекту Мира на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;
  • по улице Горошникова на участке от проспекта Мира до улицы Красноармейская;
  • по улице Уральская на участке от улицы Красноармейская до улицы Огаркова;
  • по улице Огаркова на участке от улицы Уральская до улицы Карла Маркса;
  • по улице Пархоменко на участке от улицы Горошникова до улицы Карла Маркса;
  • по улице Карла Маркса на участке от улицы Пархоменко до проспекта Мира;

Также запрет на продажу алкогольной продукции будет действовать с 13.30 до 17.00 на проспекте Вагоностроителей от Восточного шоссе до проспекта Дзержинского и с 13.30 до 21.00 по проспекту Дзержинского от проспекта Вагоностроителей до проспекта Ленинградский.

Отмечается, что также будет закрыто с 07.00 9 мая движение для транспорта, подвозящего продукты в магазине в квадрате — проспект Мира и улиц Горошникова, Огаркова и Карла Маркса.

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