В Нижнем Тагиле запретили продавать алкоголь на 9 мая в центре города

Так, 9 мая с 8 до 16 часов нельзя будет приобрести спиртное в следующих местах:
Также запрет на продажу алкогольной продукции будет действовать с 13.30 до 17.00 на проспекте Вагоностроителей от Восточного шоссе до проспекта Дзержинского и с 13.30 до 21.00 по проспекту Дзержинского от проспекта Вагоностроителей до проспекта Ленинградский.
Отмечается, что также будет закрыто с 07.00 9 мая движение для транспорта, подвозящего продукты в магазине в квадрате — проспект Мира и улиц Горошникова, Огаркова и Карла Маркса.