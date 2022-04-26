В Нижнем Тагиле запретили продавать алкоголь на 9 мая в центре города

Также запрет на продажу алкогольной продукции будет действовать с 13.30 до 17.00 на проспекте Вагоностроителей от Восточного шоссе до проспекта Дзержинского и с 13.30 до 21.00 по проспекту Дзержинского от проспекта Вагоностроителей до проспекта Ленинградский.