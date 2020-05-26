Роспотребнадзор выявил 17 нарушений в ходе проверки на ВГОКе в Нижнем Тагиле

Так, на шахте «Евстюнинская» не обеспечивается регулярный контроль за содержанием канцерогенных веществ, обращение с источниками ионизирующего излучения (радиационными) осуществляется без санитарно-эпидемиологического заключения, кроме того допущено выполнение работ в условиях воздействия эквивалентного уровня шума выше 85 дБА, а на рабочих местах с уровнем шума от 80 до 85 дБА не подтверждён приемлемый риск здоровью работающих по результатам проведения оценки профессионального риска здоровью. Также не в полном объеме осуществляется производственный лабораторный контроль за условиями труда. Программа производственного лабораторного контроля по шахте «Естюнинской» не откорректирована в полном объеме. В программу организации лабораторного контроля за условиями труда включены не все рабочие места.