Роспотребнадзор выявил 17 нарушений в ходе проверки на ВГОКе в Нижнем Тагиле
В марте на ВГОКе в Нижнем Тагиле прошла плановая проверка Роспотребнадзора совместно с Уральским межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, в ходе которой ведомства выявили 17 нарушений природоохранного и трудового законодательства.
Так, на шахте «Евстюнинская» не обеспечивается регулярный контроль за содержанием канцерогенных веществ, обращение с источниками ионизирующего излучения (радиационными) осуществляется без санитарно-эпидемиологического заключения, кроме того допущено выполнение работ в условиях воздействия эквивалентного уровня шума выше 85 дБА, а на рабочих местах с уровнем шума от 80 до 85 дБА не подтверждён приемлемый риск здоровью работающих по результатам проведения оценки профессионального риска здоровью. Также не в полном объеме осуществляется производственный лабораторный контроль за условиями труда. Программа производственного лабораторного контроля по шахте «Естюнинской» не откорректирована в полном объеме. В программу организации лабораторного контроля за условиями труда включены не все рабочие места.
Нарушения выявлены в «Высокогорском обогатительном цехе». Там также не обеспечивается регулярный контроль по канцерогенным веществам. Работники «Центра технологической автоматизации» подвергаются воздействию канцерогенных факторов (минеральные масла). В ЦТА не в полном объеме осуществляется производственный лабораторный контроль за условиями труда.
Напомним, в апреле на ВГОКе в Нижнем Тагиле проходила проверка Ростехнадзора, в ходе которой были выявлены 16 нарушений. Большинство из них связаны с нарушением техники безопасности.