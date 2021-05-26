За кражу техники и золота жительницу Нижнего Тагила отправили в колонию-поселение

За кражу техники и золота жительницу Нижнего Тагила отправили в колонию-поселение
За кражу техники и золота жительницу Нижнего Тагила отправили в колонию-поселение
Сегодня, 11:14ОбществоФото: 1mediainvest.ru
За кражу техники и золота у знакомых и незнакомых людей жительницу Нижнего Тагила отправили в колонию-поселение на 6 месяцев.

Женщина в течение 2020 года украла вещей на общую сумму 53 тысячи рублей, рассказали ИА «Все новости» в прокуратуре Дзержинского района.

Вместе со своей знакомой она продала холодильник из съемного жилья на Вагонке за 5,5 тысяч рублей, не спросив разрешения у хозяина квартиры. А еще через пару месяцев она похитила телефон и фотоаппарат, а также навигатор на сумму более 21 тысячи рублей у знакомого, с которым вместе распивала спиртное.

А год назад — в мае 2020 года она сорвала золотую цепь с крестом стоимостью около 7 тысяч рублей с мужчины возле одного из домов на Вагонке.

Также тагильчанка похитила мобильный телефон и наушники у знакомого, причинив ему ущерб на 20 тысяч рублей.

Какое-то время жительница Тагила скрывалась от суда, ее удалось задержать и взять под стражу только в марте 2021 года.

В рамках возбужденного в отношении нее уголовного дела суд, учитывая беременность обвиняемой и наличие маленького ребенка, приговорил тагильчанку к шести месяцам колонии-поселения. На приговор повлияло и то, что женщина полностью признала свою вину в совершенных преступлениях.

Напомним, в середине мая три года условно получил титулованный боксер Дмитрию Фоминых из Нижнего Тагила за вымогательство у 19-летнего парня. Также ему назначен испытательный срок два года.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
судженщинакражаприговоробществотагильчанкаНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы