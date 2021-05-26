За кражу техники и золота жительницу Нижнего Тагила отправили в колонию-поселение

За кражу техники и золота у знакомых и незнакомых людей жительницу Нижнего Тагила отправили в колонию-поселение на 6 месяцев.

Женщина в течение 2020 года украла вещей на общую сумму 53 тысячи рублей, рассказали ИА «Все новости» в прокуратуре Дзержинского района. Вместе со своей знакомой она продала холодильник из съемного жилья на Вагонке за 5,5 тысяч рублей, не спросив разрешения у хозяина квартиры. А еще через пару месяцев она похитила телефон и фотоаппарат, а также навигатор на сумму более 21 тысячи рублей у знакомого, с которым вместе распивала спиртное. А год назад — в мае 2020 года она сорвала золотую цепь с крестом стоимостью около 7 тысяч рублей с мужчины возле одного из домов на Вагонке. Также тагильчанка похитила мобильный телефон и наушники у знакомого, причинив ему ущерб на 20 тысяч рублей. Какое-то время жительница Тагила скрывалась от суда, ее удалось задержать и взять под стражу только в марте 2021 года. В рамках возбужденного в отношении нее уголовного дела суд, учитывая беременность обвиняемой и наличие маленького ребенка, приговорил тагильчанку к шести месяцам колонии-поселения. На приговор повлияло и то, что женщина полностью признала свою вину в совершенных преступлениях. Напомним, в середине мая три года условно получил титулованный боксер Дмитрию Фоминых из Нижнего Тагила за вымогательство у 19-летнего парня. Также ему назначен испытательный срок два года. Три года условно получил титулованный боксер из Нижнего Тагила за вымогательство

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