В Екатеринбурге перекрывших дорогу блогеров в новогодних костюмах наказали штрафами
Сегодня, 17:31ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Полиция Екатеринбурга установила участников шумной вечеринки, которая прошла минувшим вечером в центре города, пишут «Вечерние ведомости» со ссылкой на пресс-службу УМВД по по Екатеринбургу.
Сюжеты: Екатеринбург
В ведомстве рассказали, что молодой человек и три девушки привлечены к административной ответственности по ч. 1 статьи 12.23 КоАП РФ (Нарушение правил перевозки людей), статье 12.6 КоАП РФ (Нарушение правил применения ремней безопасности) и ч.1 ст. 12.29 КоАП РФ (Нарушение пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения РФ).
Напомним, вечером в Екатеринбурге Instagram-блогеры устроили шумную вечеринку на дороге. На нарушение порядка пожаловались горожане. По их словам, спать было невозможно. Блогеры надели новогодние костюмы и проехали по центру города. Заезд они завершили у ТЦ «Фан-Фан».
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