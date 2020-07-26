В Екатеринбурге блогеры в новогодних костюмах перекрыли улицу ради шумной вечеринки
Сегодня, 10:33ОбществоФото: kostim_rs / Instagram
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Вечером 25 июля в Екатеринбурге Instagram-блогеры устроили новогоднюю вечеринку на дороге, пишет «Уральский меридиан».
Сюжеты: Екатеринбург
На шум пожаловались горожане. По их словам, невозможно было спать. Блогеры ехали на автомобилях, из которых громко играла музыка. В машинах ехали Снегурочки и Деды морозы.
Сначала автоколонна проехала по улице 8 марта, люди в костюмах новогодних персонажей перекрыли проспект Ленина в районе Плотинки, устроив танцы. Шумный заезд закончился у ТЦ «Фан-Фан».
В ГИБДД рассказали, что на место приезжал экипажи ДПС. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.
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