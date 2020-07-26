В Екатеринбурге блогеры в новогодних костюмах перекрыли улицу ради шумной вечеринки

На шум пожаловались горожане. По их словам, невозможно было спать. Блогеры ехали на автомобилях, из которых громко играла музыка. В машинах ехали Снегурочки и Деды морозы.

Сначала автоколонна проехала по улице 8 марта, люди в костюмах новогодних персонажей перекрыли проспект Ленина в районе Плотинки, устроив танцы. Шумный заезд закончился у ТЦ «Фан-Фан».