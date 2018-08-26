Тагильчане могут получить деньги после сдачи незаконно хранящегося оружия

5 апреля 2017 года правительство Свердловской области приняло постановление об утверждении государственной программы на территории региона под названием «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области до 2024 года».

Согласно постановлению, в случае добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых устройств и веществ с жителей Свердловской области будет снята уголовная ответственность и за каждую единицу будет выплачено вознаграждение.

Фото: Отдел лицензионно-разрешительной работы