Тагильчане могут получить деньги после сдачи незаконно хранящегося оружия

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Для предупреждения незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых устройств и веществ полиция Свердловской области предлагает гражданам добровольную сдачу незаконного хранящихся образцов.
Сюжеты: Нижний Тагил
5 апреля 2017 года правительство Свердловской области приняло постановление об утверждении государственной программы на территории региона под названием «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области до 2024 года».
Согласно постановлению, в случае добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых устройств и веществ с жителей Свердловской области будет снята уголовная ответственность и за каждую единицу будет выплачено вознаграждение.
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Фото: Отдел лицензионно-разрешительной работы
С начала 2018 года из незаконного оборота в ходе реализации программы было изъято четыре единицы гладкоствольного оружия, 43 патрона и 400 грамм пороха, сообщает отдел лицензионно-разрешительной работы.
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