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#300лет
В Дзержинском районе Нижнего Тагила за выходные полиция выявила 146 нарушений закона
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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В Дзержинском районе Нижнего Тагила за выходные полиция выявила 146 нарушений закона

Сегодня, 21:36ОбществоФото: Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»
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