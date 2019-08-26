В Дзержинском районе Нижнего Тагила за выходные полиция выявила 146 нарушений закона

Мероприятие проводилось в целях профилактики правонарушений на улицах и в других общественных местах. Кроме тех полицейских отдела полиции № 17, которые задействованы в поддержании безопасности на улицах города, в период с 17 до 20 часов дополнительно были задействованы более 170 сотрудников полиции.

Осуществляя патрулирование, полицейские уделяли внимание гражданам, которые распивали спиртное или находились в общественном месте в состоянии опьянения, гражданам, которые состоят на учёте в ОВД, несовершеннолетним, находящимся на учёте в ПДН. Также проверялись ломбарды и скупки на предмет нахождения в розыске похищенных телефонов, велосипедов и прочего имущества. За время проведения акции сотрудники полиции пресекли более 86 административных правонарушений.

Ещё более 60 нарушений выявили сотрудники по линии ГИБДД: дорожные полицейские остановили водителя, который управлял транспортным средством, будучи лишённым водительских прав, задержали автомобиль с признаками подделки номерных агрегатов, и выявили водителя, управлявшего транспортным средством без водительского удостоверения.