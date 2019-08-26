В Екатеринбурге решили убрать крест с граффити Лампаса

Организаторы фестиваля сообщили, что окончательное решение о судьбе граффити под названием «Суперматический крест» принял его автор, уличный художник Арсений Пыженков (он же Покрас Лампас).

Креста на площади Первой Пятилетки не будет. Это решение художника, потому что мы не хотим ссорить между собой людей,заявила пресс-служба «Стенограффии».

Напомним, что работа Лампаса вызвала гнев православных активистов, которые увидели в изображении надругательство над христианской верой и её символами. Вначале верующие обращались к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, затем в правоохранительные органы.