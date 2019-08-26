В Екатеринбурге решили убрать крест с граффити Лампаса

Художник Покрас Лампас совместно с организаторами фестиваля «Стенограффия» приняли решение убрать крест с граффити на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге, сообщают «РИА Новости».
Организаторы фестиваля сообщили, что окончательное решение о судьбе граффити под названием «Суперматический крест» принял его автор, уличный художник Арсений Пыженков (он же Покрас Лампас).
Креста на площади Первой Пятилетки не будет. Это решение художника, потому что мы не хотим ссорить между собой людей,заявила пресс-служба «Стенограффии».
Напомним, что работа Лампаса вызвала гнев православных активистов, которые увидели в изображении надругательство над христианской верой и её символами. Вначале верующие обращались к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, затем в правоохранительные органы.
25 августа активисты провели «стояние на Покрасе», где один из участников заявил о готовности «измазать площадь кровью» тех, кто выступает за восстановление граффити. На следующий день стало известно, что Пыженков отказался прилетать в Екатеринбург для восстановления «Креста», который в июле 2019 года коммунальщики залили гудроном.