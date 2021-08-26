УФАС признало «ЭнергосбыТ» злоупотребляющим доминирующим положением

УФАС признало «ЭнергосбыТ» злоупотребляющим доминирующим положением
УФАС признало «ЭнергосбыТ» злоупотребляющим доминирующим положением
Сегодня, 12:43ОбществоФото: 1MI
Свердловской УФАС РФ выявило в действиях АО «ЭнергосбыТ Плюс» злоупотребление доминирующим положением, сообщает пресс-служба ведомства.

Управление установило, что поведение компании ущемило интересы МУП «Комэнергоресурс», которое занимается оказанием услуг по водоотведению и водоснабжению на территории региона. То есть, оно также относится к потребителям, ограничении в электричестве которых может привести к экономическим, экологическим и социальным последствиям.

Согласно действующим правилам, введение полного ограничения в электроэнергии возможно только после дня информирования о введении частичного ограничения, а также последующего уведомления о полном отключении электричества.

При этом, «ЭнергосбыТ» направило в адрес МУПа сразу уведомление о полном ограничении, а оповещение о частичных ограничениях не содержало данных, что полное планируется ввести в течение одного дня о готовности к таким ограничениям.

Соответственно МУП «Комэнергоресурс» лишилось права на то, чтобы разработать план для подготовки к полному отключению энергопотребления, чтобы продолжить работать далее.

Также энергетикам было предписано аннулировать уведомления в адрес предприятия.

АО «ЭнергосбыТ» не согласилось с таким решением и обжаловало его в Арбитражном суде. Однако добиться отмены не удалось. Не стал отменять решение и 17 арбитражный апелляционный суд.

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