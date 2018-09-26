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На первом заседании городской думы Екатеринбурга 7-го созыва бывший глава администрации Александр Якоб получил звание «Почётный гражданин Свердловской области».
Сюжеты: Екатеринбург
25 сентября состоялось первое заседание гордумы Екатеринбурга 7-го созыва. На нём бывшему главе городской администрации Александру Якобе указом Евгения Куйвашева было присвоено звание почётного гражданина. Награду Якоб получил за внесение весомого вклада в развитие города и региона.
Как сообщает «Областная газета», Евгений Куйвашев на своей странице в социальной сети Instagram поздравил Александра Эдмундовича с получением звания, а столицу области с формированием органов власти.
Напомним, в ходе первого заседания городской думы были выбраны её председатель, заместитель и новый глава Екатеринбурга. Думу возглавит Игорь Володин, его заместителем стал Виктор Тестов, а пост мэра занял Александр Высокинский.
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