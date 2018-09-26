Александр Якоб получил звание «Почётный гражданин Свердловской области»

25 сентября состоялось первое заседание гордумы Екатеринбурга 7-го созыва. На нём бывшему главе городской администрации Александру Якобе указом Евгения Куйвашева было присвоено звание почётного гражданина. Награду Якоб получил за внесение весомого вклада в развитие города и региона.

Как сообщает «Областная газета», Евгений Куйвашев на своей странице в социальной сети Instagram поздравил Александра Эдмундовича с получением звания, а столицу области с формированием органов власти.