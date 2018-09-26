Работы по строительству стадиона у школы №8 в Нижнем Тагиле продолжаются
Сегодня, 17:40ОбществоФото: «Тагильский рабочий»
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Работы по возведению спортивного стадиона возле школы №8 в Нижнем Тагиле движутся полным ходом.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле возле школы №8 на месте, где месяц назад находилось поле, и росли деревья, ведутся строительные работы. Часть территории уже засыпана щебнем, уже можно различить будущие площадки для занятий физической культурой.
Специалисты обещают, что скоро здесь появится современный спорткомплекс для школьников, сообщает «Тагильский рабочий».
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