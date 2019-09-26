В Екатеринбурге в офисе «Водоканала» прошли обыски

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Вечером 25 сентября в офисе «Водоканала» в Екатеринбурге прошли обыски с выемкой документов, сообщает Ура.ру со ссылкой на собственный источник в городских структурах власти.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщает источник, в офис организации пришли пять человек в штатском и проводили выемку документов в одном из кабинетов. По предварительным данным, следственные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении первого вице-мэра Екатеринбурга Александра Ковальчика.
Напомним, 25 сентября в отношении Ковальчика возбуждено уголовное дело, касающиеся контрактов, заключенных во время его работы в «Водоканале».
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