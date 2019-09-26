В Екатеринбурге в офисе «Водоканала» прошли обыски

Как сообщает источник, в офис организации пришли пять человек в штатском и проводили выемку документов в одном из кабинетов. По предварительным данным, следственные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении первого вице-мэра Екатеринбурга Александра Ковальчика.