Мэрия Екатеринбурга начала ликвидировать тлеющую свалку на Уралмаше

Администрация Екатеринбурга собирается ликвидировать свалку, которая тлеет на Уралмаше. Об этом сообщают в итогах общественных обсуждений по Правилам землепользования и застройки муниципалитета.

Сделать это хотят через изменение статуса участка, на котором находится мусор. В документе указано, что данный участок из зоны отдыха населения превратится в зону производственно-коммунальных объектов. По словам начальника Главархитектуры Алексея Храмова, после того, как изменения будут внесены, на территорию будут вывозить только снег. Напомним, согласно решению суда, министерство природных ресурсов, министерство госимущества Свердловской области и мэрию Екатеринбурга обязали ликвидировать горящую свалку на Уралмаше. Нелегальный мусор горит с 2016 года. В Екатеринбурге прокуратура через суд обязала мэрию и МУГИСО убрать горящую свалку

