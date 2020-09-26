На Урале планируют запустить ретро-паровоз по туристическому маршруту

Форум прошел в Екатеринбурге в минувшую пятницу.
Для реализации проекта привлечены Свердловская железная дорога и Уральская горно-металлургическая компания.
Пресс-служба Свердловской железной дороги сообщает, что планирует восстановление парка паровозов, оно направлено на запуск в области, а также соседних регионах, новых туристических маршрутов.
Тестовая экскурсия на ретро-поезде была проведена в мае 2019 года. Одним из перспективных направлений считают маршрут Екатеринбург — Верхняя Пышма.
По словам начальника регионального центра научно-технической информации и библиотек СвЖД Евгения Здоровенко, в 2021 году СвЖД и УГМК попытаются развить туристический маршрут «Екатеринбург — Музейный комплекс УГМК».
Демонстрационный рейс будет организован в рамках форума «Большой Урал», в нем примут участие представители туристической индустрии, региональных органов власти и руководителей СвЖД.
Здоровенко отметил, что в эксплуатируемом парке РЖД на текущий момент находится три действующих паровоза середины 50-х годов прошлого века. В течении пяти лет планируется довести парк исторических паровозов до восьми штук.
Напомним, в Нижнем Тагиле Центр развития туризма города создаст новый туристический маршрут по православным монастырям и храмам.