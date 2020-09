На Урале планируют запустить ретро-паровоз по туристическому маршруту

Развитие туристического маршрута на ретро-поезде в Екатеринбурге планируется в 2021 году, об этом сообщили на международном туристическом форуме «Большой Урал».

Форум прошел в Екатеринбурге в минувшую пятницу. Для реализации проекта привлечены Свердловская железная дорога и Уральская горно-металлургическая компания. Пресс-служба Свердловской железной дороги сообщает, что планирует восстановление парка паровозов, оно направлено на запуск в области, а также соседних регионах, новых туристических маршрутов. Тестовая экскурсия на ретро-поезде была проведена в мае 2019 года. Одним из перспективных направлений считают маршрут Екатеринбург — Верхняя Пышма. По словам начальника регионального центра научно-технической информации и библиотек СвЖД Евгения Здоровенко, в 2021 году СвЖД и УГМК попытаются развить туристический маршрут «Екатеринбург — Музейный комплекс УГМК». Демонстрационный рейс будет организован в рамках форума «Большой Урал», в нем примут участие представители туристической индустрии, региональных органов власти и руководителей СвЖД. Здоровенко отметил, что в эксплуатируемом парке РЖД на текущий момент находится три действующих паровоза середины 50-х годов прошлого века. В течении пяти лет планируется довести парк исторических паровозов до восьми штук. Напомним, в Нижнем Тагиле Центр развития туризма города создаст новый туристический маршрут по православным монастырям и храмам. На Урале пассажирский поезд сбил бурого медведя

Related news: На Урале пассажирский поезд сбил бурого медведя

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter