В Нижнем Тагиле безработные пожаловались на задержку пособий

Жители Нижнего Тагила, которые состоят на учёте в Центре занятости населения, жалуются на задержку выплат пособий по безработице, сообщают «Все новости».

В социальных сетях сообщается, что с проблемой столкнулись жители многих регионов Российской Федерации. В Нижнем Тагиле задержки пособий достигают до двух недель, однако в личных кабинетах у безработных начисления можно отследить. В Нижнетагильском центре занятости населения объясняют задержки отсутствием финансирования. Транш в размере 18 миллионов рублей для безработных Нижнего Тагила ожидается во вторник 29 сентября. Напомним, в Свердловской области число безработных за год выросло в 4,8 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В Свердловской области число безработных за год выросло в пять раз

