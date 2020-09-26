В Нижнем Тагиле безработные пожаловались на задержку пособий

В социальных сетях сообщается, что с проблемой столкнулись жители многих регионов Российской Федерации.
В Нижнем Тагиле задержки пособий достигают до двух недель, однако в личных кабинетах у безработных начисления можно отследить.
В Нижнетагильском центре занятости населения объясняют задержки отсутствием финансирования. Транш в размере 18 миллионов рублей для безработных Нижнего Тагила ожидается во вторник 29 сентября.
Напомним, в Свердловской области число безработных за год выросло в 4,8 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.