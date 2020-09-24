В Свердловской области число безработных за год выросло в пять раз

В Свердловской области число безработных за год выросло в пять раз

Сегодня, 13:49ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области с января по конец августа 2020 года безработица выросла в 4,8 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат.

В конце августа 2019 года 24,5 тысячи свердловчан имели статус безработных. При этом в 2020 году их число выросло до 117,3 тысяч человек.

В сообщении отмечается, что в органах службы занятости населения на конец августа 2020 года на учете состояло 126,6 тысячи человек. Из них у 117,3 тысяч человек официально имелся статус безработного, в том числе 107,7 тысячи человек получали пособие.

Ранее отмечалось, что безработица продолжает расти. Каждый день в центры занятости обращаются по 700-750 человек. При этом только каждому пятому уральцу удается найти работу в кризис. Кроме того, на выплаты безработным планируется выделить 1,5 миллиарда рублей.

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