Суд Свердловской области частично удовлетворил иск Минобороны и присудил взыскать с УВЗ 163 миллиона рублей неустойки. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Взыскание неустойки произошло по государственному контракту. Кроме того, предприятие обязали оплатить госпошлину в 200 тысяч рублей. В свою очередь, Министерство обороны выплатит в пользу УВЗ неустойку 10,1 миллионов рублей. Таким образом, по взаимозачету с завода взыщут 152,9 миллиона рублей. Напомним, в октябре Арбитражный суд Свердловской области взыскал с «Уралвагонзавода» в пользу Министерства обороны 12,6 миллионов рублей в качестве неустойки. Суд обязал УВЗ заплатить неустойку министерству обороны РФ

