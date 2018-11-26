Юный тагильчанин не смог попасть в бассейн «Уралец» из-за дня здоровья для НТМК

Тагильчанка обратилась с жалобой в «Городской контроль» по поводу того, что из-за дня здоровья для сотрудников НТМК сотрудники бассейна «Уралец» не пустили ее ребенка поплавать. Хотя время, по ее словам, было оплачено.

Каждый месяц, в последнее воскресенье в рамках дня здоровья бассейн по пропускам могут посещать только сотрудники металлургического комбината. Другие посетители не пускаются, рассказал директор бассейна «Уралец» Евгений Бабарин.

С 8:00 до 15:00 работники НТМК проходят по своим собственным пропускам и занимаются оздоровлением. И в это время посторонних посетителей мы не пускаем,сообщил редакции TagilCity.ru Евгений Бабарин.

По его словам, информация об этом есть на официальной странице «Уральца» и на стенде в самом бассейне. Также директор добавил, что никто из родителей напрямую к руководству бассейна с жалобой не обращался.