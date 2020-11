Гражданин Узбекистана не смог улететь из Екатеринбурга из-за теста на коронавирус

Гражданин Узбекистана не смог вернуться на родину из Екатеринбурга из-за положительного теста на COVID-19.

Владимир живет в Екатеринбурге три года. Он рассказал Е1, что в мае потерял паспорт, права и регистрацию на ИП. В консульстве ему не помогли, так как оно было закрыто из-за COVID-19. В итоге я собрал все необходимые документы, подал заявление на восстановление паспорта, у меня его приняли, но не сказали, сколько ждать,рассказывает мужчина. Через три месяца оказалось, что оно было потеряно. Тогда Владимир решил поехать в Узбекистан для восстановления документов. Он написал заявление о возвращении на родину. Мне выдали стикер, который действителен всего месяц. На 22 ноября я купил билет домой. Из Екатеринбурга прямых рейсов нет, поэтому пришлось брать с пересадкой в Уфе,сказал Владимир. За три дня до вылета нужно было сдать тест на COVID-19, он оказался положительным. Мужчина сразу же стал сдавать билеты. Авиакомпания, на самолете которой он должен был лететь до Уфы, деньги не вернула и не предоставила ваучеров. Также не возвратили деньги за второй перелет. У каждого клиента есть потенциальный риск заражения коронавирусом, но ни одна система не предусмотрела способа возвращения денег. На данный момент я остался без билетов, без денег и с положительным тестом,говорит мужчина. Председатель свердловской региональной общественной организации «Общество дружбы Урал-Узбекистан» Абидкул Туратов рассказал, что они постараются помочь пострадавшему с возвратом денег и перелетом в Ташкент. Юрист Антон Кудряков сообщил, что в таких случаях нужно подавать претензию в авиакомпанию, а в статье 108 Воздушного кодекса сказано, что пассажир может вернуть билеты в случае травмы или болезни. К претензии надо приложить справку, результат теста на коронавирус. Ответ на претензию должен прийти в течение 10 дней. Из ответа будет понятно, как действовать дальше, потому что авиакомпания должна аргументировать отказ вернуть деньги,говорит юрист. Он отмечает, что скорее всего, деньги придется возвращать через суд. Напомним, в сентябре стало известно, что житель Екатеринбурга четыре месяца не мог вылететь из Таиланда из-за пандемии коронавируса. Екатеринбуржец не может четыре месяца вылететь из Таиланда из-за коронавируса

