Тагильчане могут поучаствовать в конкурсе памяти Иосифа Кобзона

Прием заявок начался 15 ноября. Мероприятие пройдет по всей России заочно и будет разбито на два этапа. Первый уже стартовал и завершится в конце апреля 2021 года, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
К участию приглашаются авторы текстов, музыки и исполнители. По итогам первого периода будут определены лауреаты звания «Народный победитель», которого выберут на втором этапе по итогам голосования в интернете. Результаты будут оглашены до конца мая 2021 года.
Предлагаются две номинации:
Победителям вручат дипломы и денежные призы. Кроме того, появится возможность принять участие в фестивале «Гренландия» и побывать на одной сцене со звездами российской эстрады.
Напомним, накануне сообщалось о получении диплома школьником из Нижнего Тагила в конкурсе по химии. Свердловский химический турнир проходил с 19 по 20 ноября. В нем приняли участие более 110 учащихся из восьми городов региона.