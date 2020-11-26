Тагильчане могут поучаствовать в конкурсе памяти Иосифа Кобзона

Тагильчане могут поучаствовать в конкурсе памяти Иосифа Кобзона

Сегодня, 13:07ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Тагильчане могут принять участие в творческом конкурсе «Я люблю тебя, жизнь!», посвященному памяти Иосифа Кобзона.

Прием заявок начался 15 ноября. Мероприятие пройдет по всей России заочно и будет разбито на два этапа. Первый уже стартовал и завершится в конце апреля 2021 года, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

К участию приглашаются авторы текстов, музыки и исполнители. По итогам первого периода будут определены лауреаты звания «Народный победитель», которого выберут на втором этапе по итогам голосования в интернете. Результаты будут оглашены до конца мая 2021 года.

Предлагаются две номинации:

  • «Молодежная мастерская» - для участия граждан до 35 лет;
  • «Лучшее исполнение песни из репертуара Иосифа Кобзона».

Победителям вручат дипломы и денежные призы. Кроме того, появится возможность принять участие в фестивале «Гренландия» и побывать на одной сцене со звездами российской эстрады.

Напомним, накануне сообщалось о получении диплома школьником из Нижнего Тагила в конкурсе по химии. Свердловский химический турнир проходил с 19 по 20 ноября. В нем приняли участие более 110 учащихся из восьми городов региона.

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