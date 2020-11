Тагильский школьник стал дипломантом Свердловского химического турнира

Школьник из нижнетагильской школы №5 получил диплом на Свердловском химическом турнире.

Очный этап седьмого Свердловского химического турнира проходил с 19 по 20 ноября. В нем приняли участие более 110 учащихся из восьми городов региона, пишет «Тагильский рабочий». До этого школьники в течение 2,5 месяцев решали научно-практические химические кейсы, при этом у них не было заранее задуманного решения. В жюри турнира входят химики-профессионалы. По результатам турнира команда «Gang Time» из школы № 5 Нижнего Тагила в общем рейтинге заняла 17 место, а в личном первенстве Дмитрий Сметанин получил диплом третьей степени. Напомним, в октябре ученик школы №6 из Нижнего Тагила стал победителем всероссийского научного конкурса. Школьник из Нижнего Тагила стал победителем всероссийского научного конкурса

