Тагильский школьник стал дипломантом Свердловского химического турнира

Тагильский школьник стал дипломантом Свердловского химического турнира

Сегодня, 11:20ОбществоPhoto: страница турнира во "ВКонтакте"
Школьник из нижнетагильской школы №5 получил диплом на Свердловском химическом турнире.

Очный этап седьмого Свердловского химического турнира проходил с 19 по 20 ноября. В нем приняли участие более 110 учащихся из восьми городов региона, пишет «Тагильский рабочий».

До этого школьники в течение 2,5 месяцев решали научно-практические химические кейсы, при этом у них не было заранее задуманного решения. В жюри турнира входят химики-профессионалы.

По результатам турнира команда «Gang Time» из школы № 5 Нижнего Тагила в общем рейтинге заняла 17 место, а в личном первенстве Дмитрий Сметанин получил диплом третьей степени.

Напомним, в октябре ученик школы №6 из Нижнего Тагила стал победителем всероссийского научного конкурса.

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