Школьник из Нижнего Тагила стал победителем всероссийского научного конкурса

Тагильский школьник стал победителем всероссийского детского конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке», сообщает «Тагильский рабочий».

Ученик школы № 6 Артем обошел соперников в направлении «Технология и техническое творчество». Конкурс «Первые шаги в науке» проходит два раза в год и в нем принимают участие школьники в возрасте от 8 до 14 лет, которые занимаются исследовательской и научной деятельностью. Первый этап проходит заочно. Проект Артема получил высокую оценку от членов жюри. Очный тур состоялся 28 сентября в Москве. Мальчику вручили высшую награду конкурса — знак отличия «Первые шаги в науке», а его научному руководителю золотой знак отличия «Наставник». Напомним, в конце сентября в Нижнем Тагиле наградили лучших воспитателей в честь 100-летия системы дошкольного образования

