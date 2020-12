В Нижнем Тагиле дороги у ЦУМа расширят за счет межевания земель

В Нижнем Тагиле для расширения дороги на улице Октябрьской революции и моста на Циолковского будет проведено межевание. По этому вопросу состоялись общественные слушания.

Обсуждалось межевание земельных участков. Без этого дороги не могли быть расширены. Для увеличения площади будут изъяты земли, в том числе под рекламными щитами, передает компания «Телекон» слова руководителя группы «Тагилгражданпроекта» Галины Стариковой. Photo: Яндекс.Карты Как рассказала начальник Управления архитектуры и градостроительства Нижнего Тагила Ирина Бородина, на мероприятие пришли 17 человек. Никаких вопросов, которые могли бы помешать реализации проекта, не задавалось. Я заявил о факте нарушений границ участка автостоянки на перекрёстке Газетная - Октябрьской революции, они около 4 метров захватили. Это замечание учли, проведут проверку и отработают с собственником стоянки,рассказал TagilCity.ru Чапурин. Теперь проект будет отправлен на утверждение главе Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву. Напомним, реконструкцией займется «Уралстроймонтаж». Стоимость контракта составила 1,17 миллиарда рублей. Начнутся работы 11 января 2021 года. Полностью завершить объект планируется к 1 апреля 2024 года. «Уралстроймонтаж» получит 1,2 млрд за реконструкцию моста на Циолковского

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter