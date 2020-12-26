В Нижнем Тагиле дороги у ЦУМа расширят за счет межевания земель

Обсуждалось межевание земельных участков. Без этого дороги не могли быть расширены. Для увеличения площади будут изъяты земли, в том числе под рекламными щитами, передает компания «Телекон» слова руководителя группы «Тагилгражданпроекта» Галины Стариковой.