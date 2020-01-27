На жительницу Талицы, постиравшую новорожденного ребенка, завели уголовное дело
Сегодня, 12:51ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В отношении жительницы Талицы, постиравшей в стиральной машинке новорожденную дочь, завели уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка», сообщает интернет-издание Znak со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
При возбуждении уголовного дела у следственных органов появляется больше возможностей для всестороннего разбирательства в произошедшем. В региональном СК от комментариев касательно расследования пока воздержались. Тело ребенка направлено на экспертизу для установления причины смерти.
Напомним, информация о происшествии появилась 25 января в одном из новостных пабликов Талицы. Якобы многодетная мать родила мертвого ребенка и постирала труп в стиральной машинке.
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