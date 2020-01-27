В Екатеринбурге прокуратура начала проверку из-за жалоб водителей скорой помощи

По информации ведомства, сейчас аутсортинговой компанией, которая предоставляет автомобили, является ООО «Эффективная система здравоохранения» (Москва). Контракт с ней заключен до 31 января. Водителям предоставляется официальная зарплата и социальный пакет.

С первого февраля водители скорой помощи в Екатеринбурге отказываются выходить на работу, так как новая компания-аутсортер предлагает им оформиться в качестве самозанятых без заключения трудовых договоров. При этом, автомобилисты будут за свой счет ходить в отпуска, а также они лишатся оплаты больничных листов. Водители ждут, что новая компания оформит трудовые договора.