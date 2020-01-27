В Екатеринбурге прокуратура начала проверку из-за жалоб водителей скорой помощи
В Екатеринбурге прокуратура начала проверку из-за публикаций в СМИ о жалобах водителей скорой помощи, сообщает ИА Regnum.
Прокуратура Екатеринбурга начала проверку по факту жалоб водителей скорой помощи. При наличии оснований будет вынесено процессуальное решение.
По информации ведомства, сейчас аутсортинговой компанией, которая предоставляет автомобили, является ООО «Эффективная система здравоохранения» (Москва). Контракт с ней заключен до 31 января. Водителям предоставляется официальная зарплата и социальный пакет.
С первого февраля аутсортером станет пермская компания ООО «Феникс-Логистика».
С первого февраля водители скорой помощи в Екатеринбурге отказываются выходить на работу, так как новая компания-аутсортер предлагает им оформиться в качестве самозанятых без заключения трудовых договоров. При этом, автомобилисты будут за свой счет ходить в отпуска, а также они лишатся оплаты больничных листов. Водители ждут, что новая компания оформит трудовые договора.