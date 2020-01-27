В Нижнем Тагиле задержали подозреваемого в краже дорогой парфюмерии в «Ките»
Сегодня, 14:26ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Сотрудники Росгвардии в Нижнем Тагиле задержали подозреваемого в краже элитной парфюмерии из магазина в ТЦ «Кит», сообщает «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мужчина зашел в магазин, некоторое время ходил между витринами, а затем скрылся, украв элитную парфюмерию. По горячим следам подозреваемый был задержан. Им оказался 25-летний местный житель. К моменту приезда росгвардейцев мужчина оказался пьян. Кроме того, он разбил витрину одной из торговых точек.
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Видео: «Уральский меридиан»
Тагильчанин доставлен в отдел полиции, ведется разбирательство, устанавливается размер ущерба.
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