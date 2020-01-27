В Нижнем Тагиле задержали подозреваемого в краже дорогой парфюмерии в «Ките»

Мужчина зашел в магазин, некоторое время ходил между витринами, а затем скрылся, украв элитную парфюмерию. По горячим следам подозреваемый был задержан. Им оказался 25-летний местный житель. К моменту приезда росгвардейцев мужчина оказался пьян. Кроме того, он разбил витрину одной из торговых точек.