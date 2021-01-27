Екатеринбуржец опоил и оставил умирать на морозе пенсионерку ради квартиры

Екатеринбуржец опоил и оставил умирать на морозе пенсионерку ради квартиры

Сегодня, 15:48ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Житель Екатеринбурга ради получения квартиры напоил пенсионерку психотропными веществами и оставил умирать на морозе.

В 2015 году мужчина захотел получить квартиру у пенсионерки 1954 года рождения и стал ухаживать за ней. Войдя в доверие, он составил договор, согласно которому он должен был купить квартиру на улице Расточная за 2,1 миллиона рублей. Однако мужчина не планировал на самом деле выкупать квартиру.

Затем екатеринбуржец вместе с хозяйкой пришел в МФЦ, где убедил ее подписать заявление о передаче права собственности на квартиру. Спустя пять дней пенсионерка попросила отозвать ее заявление.

Потом подсудимый убедил женщину выпить повышенную дозу медицинского препарата, оказывающего психотропное воздействие на организм человека. Он осознавал, что медпрепарат вызывает помутнение сознания, дезориентацию в пространстве,рассказали Е1 в прокуратуре Свердловской области.

Он похитил хозяйку и увез за город на трассу Екатеринбург — Челябинск. Там она скончалась на морозе, при этом точная причина смерти неизвестна.

При судебно-химическом исследовании в печени женщины был обнаружен медицинский препарат в концентрации, значительно превышающей терапевтическую дозу,пояснили в прокуратуре.

Чтобы узаконить получение квартиры, подсудимый подал на женщину в суд, зная, что она на заседание не придет. Он требовал обязать пенсионерку передать ему права на квартиру на Расточной. Из-за того, что погибшая отсутствовала на заседании, суд вынес заочное решение об удовлетворении иска.

Кроме того подсудимый похитил у женщины сотовый телефон и банковскую карту, с которой снял 27 тысяч рублей.

27 января Свердловский областной суд приговорил мужчину к наказанию в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Он признан виновным в мошенничестве, похищении человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, оставлении в опасности и краже с причинением значительного ущерба.

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