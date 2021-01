Пропавшая в Екатеринбурге 16-летняя девушка нашлась в Тульской области.

Девушка улетела не для участия в митингах Навального. Она нашлась в Тульской области, пишет E1 со ссылкой на родственника пропавшей несовершеннолетней. Напомним, 16-летняя екатеринбурженка пропала 22 января. Ее родители обратились в полицию. Они сообщили правоохранителям, что их дочь собиралась направиться на митинги Навального. Инсайдер в МВД сообщил, что есть информацию о перелете девушки в Москву. «Улетела в Москву»: в Екатеринбурге пропала 16-летняя школьница

