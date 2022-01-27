Инвалиду из Богдановича не выдавали бесплатные лекарства

Женщина перенесла ишемический инсульт, также у нее церебральный атеросклероз, поэтому врачами ее рекомендован регулярный прием лекарственных препаратов, однако они не предоставлялись ей на льготной основе.
Женщина-инвалид обратилась с этим вопросом в прокуратуру, та провела проверку и выявила нарушения. Ведомство через суд обязало Министерство здравоохранения региона выделить необходимые средства, а Богдановичскую ЦРБ выдать инвалиду рецепт на бесплатное получение необходимых ей препаратов на весь курс лечения.
Лекарства женщина уже получила, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.