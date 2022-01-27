Инвалиду из Богдановича не выдавали бесплатные лекарства

Инвалиду из Богдановича не выдавали бесплатные лекарства
Инвалиду из Богдановича не выдавали бесплатные лекарства
Сегодня, 18:54ОбществоФото: 1MI
Инвалиду третьей группы из Богдановича не предоставляли бесплатно необходимые ей лекарственные средства.

Женщина перенесла ишемический инсульт, также у нее церебральный атеросклероз, поэтому врачами ее рекомендован регулярный прием лекарственных препаратов, однако они не предоставлялись ей на льготной основе.

Женщина-инвалид обратилась с этим вопросом в прокуратуру, та провела проверку и выявила нарушения. Ведомство через суд обязало Министерство здравоохранения региона выделить необходимые средства, а Богдановичскую ЦРБ выдать инвалиду рецепт на бесплатное получение необходимых ей препаратов на весь курс лечения.

Лекарства женщина уже получила, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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