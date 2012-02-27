Частный детский садик – да или нет?
Рекомендации, как правильно выбрать частный детский сад, опубликовал нижнетагильский отдел Роспотребнадзора. При этом частные детские сады в Нижнем Тагиле пока не особенно популярны. Вернее, официально пока ни один частный детсад не имеет лицензии на работу с детьми. Но такие детские учреждения в городе все-таки работают и в управлении образования об этом знают. Но не могут повлиять на деятельность таких частных мини-садиков, расположенных чаще всего в жилых помещениях. Поэтому родителям, решившим доверить своего малыша в частные руки, стоит обратить внимание на некоторые важные моменты при выборе.
Во-первых, раз уж у образовательного учреждения нет лицензии, то можно поинтересоваться, получено ли разрешение от надзорных органов, говорит главный специалист по развитию дошкольного образования управления образования Елена Корнева. Также специалист рекомендует убедиться, что условия пребывания ребенка в садике соответствуют тем, на которые рассчитывают родители. Обязательно должны быть выполнены все требования безопасности нахождения детей в здании, важно узнать и образовательный уровень педагогов, ведущих работу с детьми. Елена Корнева просит помнить, что администрация города, конечно, заинтересована в поддержке частных детских садов, но родители, делая такой выбор, полностью берут ответственность на себя.
Когда выбор дошкольного учреждения для любимого ребенка уже сделан, необходимо грамотно составить договор. Как нам рассказали в Роспотребнадзоре, существует примерный перечень пунктов в договоре, рекомендованный Минобразования. Также родители могут настаивать на включении в договор дополнительных, нужных им пунктов.
Среди основных нарушений Роспотребнадзор указывает такие, как ограничение права потребителей на отказ от исполнения договора, условия о невозврате сумм, установление дополнительных платежей, называемых безвозмездными, либо преподносимых в качестве членских взносов или возможность расторжения договора одной из сторон в случае неоплаты или просрочки
Вообще, создание официально зарегистрированных частных детских садов - не рентабельный бизнес. По крайней мере, в Нижнем Тагиле, считает мэр Валентина Исаева. Так, по ее словам, в нашем городе собирался открыть учреждение инвестор из Екатеринбурга. Но после долгих и тщательных экономических расчетов отказался от этой идеи - не было прибыли, говорит глава города. Она уверена, что эта ниша не будет интересовать предпринимателей до тех пор, пока государство не определит долю поддержки частных садиков. При этом бывают случаи завидной инициативы. Так, на приём к главе пришла тагильчанка, многодетная мать. Каждый день она занимается со своими ребятишками. И решила, что взять под присмотр и воспитание чужих детей - не проблема. Женщина готова организовать частный мини-детский сад и просит дать ей помещение в аренду на льготных условиях. Валентине Исаевой идея очень нравится. Её внук когда-то тоже ходил в подобный детский сад.