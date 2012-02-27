Частный детский садик – да или нет?

Во-первых, раз уж у образовательного учреждения нет лицензии, то можно поинтересоваться, получено ли разрешение от надзорных органов, говорит главный специалист по развитию дошкольного образования управления образования Елена Корнева. Также специалист рекомендует убедиться, что условия пребывания ребенка в садике соответствуют тем, на которые рассчитывают родители. Обязательно должны быть выполнены все требования безопасности нахождения детей в здании, важно узнать и образовательный уровень педагогов, ведущих работу с детьми. Елена Корнева просит помнить, что администрация города, конечно, заинтересована в поддержке частных детских садов, но родители, делая такой выбор, полностью берут ответственность на себя.

Когда выбор дошкольного учреждения для любимого ребенка уже сделан, необходимо грамотно составить договор. Как нам рассказали в Роспотребнадзоре, существует примерный перечень пунктов в договоре, рекомендованный Минобразования. Также родители могут настаивать на включении в договор дополнительных, нужных им пунктов.

Среди основных нарушений Роспотребнадзор указывает такие, как ограничение права потребителей на отказ от исполнения договора, условия о невозврате сумм, установление дополнительных платежей, называемых безвозмездными, либо преподносимых в качестве членских взносов или возможность расторжения договора одной из сторон в случае неоплаты или просрочки