«Делами, а не словами»: девиз Демидовых стал слоганом Дня города Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле девиз Демидовых стал постоянным слоганом Дня города.
27 февраля состоялось заседание городского оргкомитета по подготовке Дня города-2019.
Специалисты архива Нижнего Тагила сообщили о возможном приурочении празднования к знаковым датам в истории города и РФ. В 2019 году исполняется 185-летний юбилей со дня создания первого паровоза, 100-летие российского цирка и городского управления образования. Об этом на совещании сказала директор «Нижнетагильского исторического архива» Татьяна Вязова.
В ходе обсуждения было принято решение об утверждении фразы Демидовых в качестве постоянного слогана Дня города.
Помимо этого, «Аллею победителей» муниципального смотра-конкурса, который посвящен Дню города, было принято разместить на территории МАОУ СОШ №100, которая в настоящий момент строится на Муринских прудах на ГГМ, информирует пресс-служба администрации города.