«Делами, а не словами»: девиз Демидовых стал слоганом Дня города Нижнего Тагила

Специалисты архива Нижнего Тагила сообщили о возможном приурочении празднования к знаковым датам в истории города и РФ. В 2019 году исполняется 185-летний юбилей со дня создания первого паровоза, 100-летие российского цирка и городского управления образования. Об этом на совещании сказала директор «Нижнетагильского исторического архива» Татьяна Вязова.