В детских садах Нижнего Тагила начались недели безопасности

Профилактические мероприятия в дошкольном образовательном учреждении №58начались с презентации. Инспекторы по пропаганде ОГИБДД посетилидетский сад прошли по группам.

Воспитанники рассказали, как изучают правила дорожного движения припомощи макетов и игр, связанных с дорожными знаками. В подготовительнойгруппе были представлены действующий светофор, разметка, а также макетавтобуса, с помощью которого дошколята изучают ПДД для водителей ипассажиров.