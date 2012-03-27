В детских садах Нижнего Тагила начались недели безопасности
В нижнетагильских детских садах начались традиционные недели безопасности.
Профилактические мероприятия в дошкольном образовательном учреждении №58начались с презентации. Инспекторы по пропаганде ОГИБДД посетилидетский сад прошли по группам.
Воспитанники рассказали, как изучают правила дорожного движения припомощи макетов и игр, связанных с дорожными знаками. В подготовительнойгруппе были представлены действующий светофор, разметка, а также макетавтобуса, с помощью которого дошколята изучают ПДД для водителей ипассажиров.
В каждой группе прошл конкурс «Нарисуй дорожный знак». Прошли занятия полепке, где ребята создавали макет светофора. Выставки оформлены вкаждой группе.
Позднее состоялись занятия, где ребята вспомнили правила переходапроезжей части, ситуации-«ловушки» на дороге, дорожные знаки. С особымудовольствием малыши посмотрели мультфильмы по ПДД.
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