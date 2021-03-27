Более 137 тысяч цветов будут высажены в Нижнем Тагиле в 2021 году

Заявки потенциальным подрядчикам можно подавать с 26 марта по 5 апреля 2021 года. Начальная сумма контракта составляет 3,7 миллиона рублей. Заказчиком является МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила.
Цветники для посадки однолетних цветов занимают площадь 4,4 тысячи квадратных метра, в том числе вазоны — 82,4 квадратных метра. В цветниках Нижнего Тагила необходимо высадить 135,6 тысячи однолетних цветов, в вазонах — 1,5 тысячи. Качество рассады должно отвечать по качеству и параметрам требованиям ГОСТа. Всего будет посажено 27 различных наименований цветов на 36 территориях Нижнего Тагила.
Контракт действует с момента подписания до 31 октября 2021 года. При этом работы должны быть проведены в несколько этапов. До 25 мая необходимо очистить цветники от мусора и подготовить почву.
Посадку цветочной рассады нужно выполнить после окончания весенних заморозков, но не позднее 20 июня 2021 года. Высадку цветов в вазоны к 9 мая 2021 года необходимо обеспечить на проспекте Ленина (трибуна), улице Пархоменко, 1а (администрация города) и цветнике у памятника о катастрофе ЯК-52 на Театральной площади.
Также подрядчику нужно ухаживать за цветниками с момента высадки рассады до 31 октября 2021 года: поливать, рыхлить землю, заменять погибшие растения, а затем убрать цветы после окончания вегетационного периода.