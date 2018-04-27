Площадки под строительство детских садов определены в Нижнем Тагиле

20 земельных участков, на которых могут располагаться детские сады, обсудил мэр Нижнего Тагила Сергей Носов на совещании по строительству дошкольных учреждений. Также кроме участков для строительства новых дошкольных учреждений есть еще десять ранее перепрофилированных зданий детских садов, которые являются перспективными для возврата в систему образования.
Исполняющий обязанности директора МБУ «Тагилгражданпроект» Борис Рыбалко представил проекты зданий детсадов и рассказал, что существует несколько их вариантов. По мнению проектировщиков, ясельные группы должны располагаться на первых этажах детских садов и иметь отдельные выходы на участки.
Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, Сергей Носов уточнил, что вопросы образования, в том числе и дошкольного, будут актуализированы в самое ближайшее время, поэтому Нижний Тагил должен быть готов к строительству детских садов с ясельными группами.
Не исключается такая возможность, что сбор заявок на реализацию программы по строительству яслей будет инициирован уже в 2019 году, поэтому мы должны за ближайшие два месяца подготовить пакет документов на 3 или 4 детских сада, -- прокомментировал ситуацию мэр города.