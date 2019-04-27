Уволенная за мат педагог из Екатеринбурга обещает бесплатные уроки

Педагогу из Екатеринбурга предложили уволиться после того, как на ее странице в соцсети был найден пост с нецензурной лексикой, опубликованный восемь лет назад. Информацию директору школы предоставил один из учеников, обидевшийся на педагога. Тогда, под давлением, женщине пришлось уволиться. Однако, с ее слов, она беспокоится за своих учеников и готова проводить уроки бесплатно.

Женщина на своей станице в соцсети опубликовала программу занятий и сообщила, что готова заниматься английским языком бесплатно со всеми учениками, кто проходил у нее школьный курс и желает обучаться именно у нее.