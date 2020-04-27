Полицейских в России обяжут контролировать эмоции и следить за внешним видом

Согласно проекту, полицейские будут обязаны соблюдать чувство меры и избегать использования предметов роскоши при оформлении своего служебного кабинета. Во время разговора с правонарушителями стражам порядка следует не только сдерживать эмоции, но и воздержаться от каких-либо комментариев и нравоучений, особенно в присутствии женщин, детей и стариков.

Сохранять выдержку и достоинство, контролировать свое эмоциональное состояние, своим видом и действиями демонстрировать уверенность и спокойствие, в том числе при провоцировании правонарушителями конфликтной ситуации, говорится в документе.

Даются советы и при проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий – стражи порядка не должны допускать небрежного обращения к вещам и предметам во время обыска. А во время допроса – «проявлять сочувствие к потерпевшему, непредвзятость к правонарушителю, уважение к личности допрашиваемого».

Фото: 1MediaInvest

Если полицейский инспектирует какой-либо объект или выехал для контрольной проверки, ему предписано «воздержаться от угощений, подарков и недопустимых знаков внимания».

Отдельная часть документа посвящена внешнему виду сотрудника ОВД – форма должна быть чистой и опрятной, а появляться в ней на рынках, в ресторанах, казино и других увеселительных заведениях вне служебной деятельности запрещено.

В случае выполнения служебных обязанностей в гражданской одежде допускается ношение костюма или платья и обуви строгого делового стиля, неяркого цвета, соответствующих статусу государственного служащего, если иное не определено характером выполняемых служебных обязанностей, поясняется в проекте.

Фото: 1MediaInvest