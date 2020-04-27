За два дня рейдов в Нижнем Тагиле выявили 11 нарушений правил дорожного движения
Сегодня, 16:34ОбществоФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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25 и 26 апреля в Нижнем Тагиле прошли рейды, направленные на пресечение нарушения правил ПДД, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
С начала 2020 года в Нижнем Тагиле и ГГО произошло 52 ДТП. В авариях погибли шесть человек, 93 были травмированы.
За два дня рейдов было выявлено 11 грубых нарушений правил дорожного движения. Пять человек сели за руль, не имея права на управление автомобилем, три водителя отказались проходить медосвидетельствование, три человека находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения повторно. На них завели уголовные дела.
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