Продажа алкоголя будет запрещена 9 мая в центре Нижнего Тагила

Продажа алкоголя будет запрещена 9 мая в центре Нижнего Тагила
Продажа алкоголя будет запрещена 9 мая в центре Нижнего Тагила
Сегодня, 21:49ОбществоФото: pixabay
6 мая состоится репетиция парада Победы, а 9 мая транспорт не пропустят из-за прохождения военной техники по главному проспекту города. Также будет запрещена продажа алкоголя. Об этом свидетельствует постановление, которое подписал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

6 мая с 18.30 до 21.00 пройдёт генеральная репетиция прохождения маршем военнослужащих войсковых частей, личного состава гарнизона МВД и военной техники. В это время движение транспорта будет закрыто:

  • по проспекту Ленина на участке от улицы Первомайская до проспекта Мира;
  • по улице Пархоменко на участке от улицы Горошникова до проспекта Ленина.

В этот же день, 6 мая, с 17.00 будет запрещено парковаться по проспекту Ленина на отрезке от Первомайской до Мира. 9 мая движение будет остановлено на 12 улицах и проспектах. С 07.00 до 11.00 будут закрыты:

  • улица Горошникова на участке от проспекта Мира до улицы Красноармейская;
  • улица Заводская на участке от улицы Горошникова до улицы Октябрьской революции;
  • проспект Строителей на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Пархоменко;
  • проспект Ленина на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Островского;
  • улица Карла Маркса на участке от улицы Островского до улицы Октябрьской революции;
  • улица Вязовская на участке от проспекта Ленина до улицы Газетная;
  • улица Пархоменко на участке от улицы Горошникова до улицы Ломоносова;
  • улица Первомайская на участке от улицы Горошникова до улицы Ломоносова;
  • улица Красноармейская на участке от улицы Горошникова до улицы Ломоносова;
  • улица Огаркова на участке от улицы Уральская до улицы Ломоносова;
  • проспект Мира на участке от улицы Горошникова до улицы Газетная;
  • улица Уральская на участке от улицы Красноармейская до улицы Островского.

Парковаться вдоль центральных улиц станет невозможным 9 мая с 00.00:

  • проспект Ленина на участке от улицы Островского до улицы Октябрьской революции;
  • улица Карла Маркса на участке от улицы Островского до улицы Октябрьской революции;
  • проспект Мира на участке от улицы Заводская до улицы Газетная;
  • улица Горошникова на участке от улицы Заводская до улицы Красноармейская;
  • проспект Строителей на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Пархоменко;
  • улица Первомайская на участке от улицы Горошникова до улицы Ломоносова;
  • улица Красноармейская на участке от улицы Горошникова до улицы Ломоносова;
  • улица Огаркова на участке от улицы Уральская до улицы Ломоносова;
  • улица Уральская на участке от улицы Красноармейская до улицы Островского;
  • улица Пархоменко на участке от улицы Горошникова до улицы Ломоносова;
  • улица Вязовская на участке от проспекта Ленина до улицы Газетная.

9 мая с 08.00 до 12.00 алкогольную продукцию нельзя будет приобрести на следующих участках:

  • по проспекту Мира на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;
  • по улице Горошникова на участке от проспекта Мира до улицы Красноармейская;
  • по улице Уральская на участке от улицы Красноармейская до улицы Огаркова;
  • по улице Огаркова на участке от улицы Уральская до улицы Карла Маркса
  • по улице Пархоменко на участке от улицы Горошникова до улицы Карла Маркса;
  • по улице Карла Маркса на участке от улицы Пархоменко до проспекта Мира.

Напомним, первая репетиция парада Победы с участием военной техники прошла в центре Екатеринбурга в ночь на 27 апреля.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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