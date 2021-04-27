Продажа алкоголя будет запрещена 9 мая в центре Нижнего Тагила

улица Горошникова на участке от проспекта Мира до улицы Красноармейская;

улица Заводская на участке от улицы Горошникова до улицы Октябрьской революции;

проспект Строителей на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Пархоменко;

проспект Ленина на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Островского;

улица Карла Маркса на участке от улицы Островского до улицы Октябрьской революции;

улица Вязовская на участке от проспекта Ленина до улицы Газетная;

улица Пархоменко на участке от улицы Горошникова до улицы Ломоносова;

улица Первомайская на участке от улицы Горошникова до улицы Ломоносова;

улица Красноармейская на участке от улицы Горошникова до улицы Ломоносова;

улица Огаркова на участке от улицы Уральская до улицы Ломоносова;

проспект Мира на участке от улицы Горошникова до улицы Газетная;