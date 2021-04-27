Продажа алкоголя будет запрещена 9 мая в центре Нижнего Тагила

6 мая с 18.30 до 21.00 пройдёт генеральная репетиция прохождения маршем военнослужащих войсковых частей, личного состава гарнизона МВД и военной техники. В это время движение транспорта будет закрыто:
В этот же день, 6 мая, с 17.00 будет запрещено парковаться по проспекту Ленина на отрезке от Первомайской до Мира. 9 мая движение будет остановлено на 12 улицах и проспектах. С 07.00 до 11.00 будут закрыты:
Парковаться вдоль центральных улиц станет невозможным 9 мая с 00.00:
9 мая с 08.00 до 12.00 алкогольную продукцию нельзя будет приобрести на следующих участках:
Напомним, первая репетиция парада Победы с участием военной техники прошла в центре Екатеринбурга в ночь на 27 апреля.