Запись в лагеря дневного пребывания стартует в Нижнем Тагиле

Запись в лагеря дневного пребывания стартует в Нижнем Тагиле
Запись в лагеря дневного пребывания стартует в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:54ОбществоФото: pixabay.com
Запись в лагеря с дневным пребыванием детей начинается в Нижнем Тагиле.

Запись будет открыта 28 апреля в 08:00. Срок регистрации до 7 мая 20:00, сообщает городское управление образования.

В лагерь могут попасть дети от 6,5 до 17 лет включительно, которые проживают или обучаются в образовательных учреждениях города Нижнего Тагила.

Заявление можно подать лично в школе, через МФЦ, через сайт Единого портала государственных услуг, либо на портале образовательных услуг.

В случае регистрации заявления в электронном виде без приложения копий, необходимые документы нужно предоставить в выбранное учреждение не позже 11 мая 2021 года.

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Нижний Тагил
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