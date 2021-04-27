Запись в лагеря дневного пребывания стартует в Нижнем Тагиле

Запись будет открыта 28 апреля в 08:00. Срок регистрации до 7 мая 20:00, сообщает городское управление образования.
В лагерь могут попасть дети от 6,5 до 17 лет включительно, которые проживают или обучаются в образовательных учреждениях города Нижнего Тагила.
Заявление можно подать лично в школе, через МФЦ, через сайт Единого портала государственных услуг, либо на портале образовательных услуг.
В случае регистрации заявления в электронном виде без приложения копий, необходимые документы нужно предоставить в выбранное учреждение не позже 11 мая 2021 года.