В Екатеринбурге на месте телебашни началась подготовка к строительству арены УГМК

Как пояснил корреспондентам Е1 директор АО «Ледовая Арена» Данил Крицкий, назвать происходящие строительством пока нельзя. Рабочие занимаются установкой свай для проведения комплексно-инженерных изысканий. В УГМК пока не называют точных сроков начала строительства, ссылаясь на то, что еще не завершены необходимые экспертизы.

Последний проект Ледовой арены был представлен в ноябре 2018 года. Вопросы планировки и межевания территории были вынесены на публичные слушания. Часть горожан выступала за строительство парка на данной территории, однако за Ледовую арену проголосовало большинство. Стоимость объекта — 10,5 миллиарда рублей.