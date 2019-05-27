В Екатеринбурге на месте телебашни началась подготовка к строительству арены УГМК
На месте снесенной телебашни в столице Урала рабочие начали забивать сваи. Идет подготовительный этап строительства арены УГМК, пишет портал Е1.
Как пояснил корреспондентам Е1 директор АО «Ледовая Арена» Данил Крицкий, назвать происходящие строительством пока нельзя. Рабочие занимаются установкой свай для проведения комплексно-инженерных изысканий. В УГМК пока не называют точных сроков начала строительства, ссылаясь на то, что еще не завершены необходимые экспертизы.
Последний проект Ледовой арены был представлен в ноябре 2018 года. Вопросы планировки и межевания территории были вынесены на публичные слушания. Часть горожан выступала за строительство парка на данной территории, однако за Ледовую арену проголосовало большинство. Стоимость объекта — 10,5 миллиарда рублей.
Напомним, что телебашню в Екатеринбурге снесли в 2018 году. А недавно на месте строительства спортивной арены был снесен дом, который пытались признать памятником архитектуры.